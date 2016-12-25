聯合國通過決議︰以停止佔領區屯墾

2016-12-25

〔編譯張沛元／綜合廿四日外電報導〕聯合國安全理事會廿三日通過一項譴責以色列的決議案，要求以色列停止在巴勒斯坦領土的屯墾行為，以國政府怒嗆該決議案可恥，不會遵守。此一決議案之所以能過關，關鍵在於身為常任理事國的美國在投票時棄權，以色列痛批歐巴馬政府背棄中東地區的長年忠實盟友；美國候任總統川普則誓言，他上台後會「不一樣」。

美棄權 未投票否決

拜美國棄權之賜，安理會其他十四個理事國全數投下贊成票，使得聯合國因而得以通過自一九七九年以來的第一個譴責以色列屯墾政策的決議案，安理會會場在決議案通過後甚至響起掌聲。該決議案要求「以色列立即與完全終止所有在（以國）佔領的巴勒斯坦領土，包括在東耶路撒冷的屯墾活動」，並稱以色列屯墾「沒有法律效力」，而且嚴重危及以巴兩國論解決方案（two-state solution，巴勒斯坦建國並與以色列並存以促使以巴和平）的續存。

以怒嗆 不遵守決議

聯合國秘書長潘基文對此決議案表示歡迎，俄羅斯駐聯合國大使丘爾金則呼籲以國尊重國際法；但以色列鷹派總理納坦雅胡表明不會接受此一「可恥的」決議案及其要求，痛批安理會在五十萬敘利亞人慘遭屠殺上毫無作為，卻無恥地聯手對付中東地區的民主國家以色列，更怒嗆歐巴馬政府未能保護以色列……以色列期待與川普以及美國國會兩大黨友人合作，以否決此一「荒誕的」決議案的傷害性影響。川普已在推特上誓言，明年一月二十日他宣誓就職後的情況會「不一樣」。

川普暗示上台後挺以

美國駐聯合國大使鮑爾女士表示，美國棄權是出於擔心逐漸擴大的以色列前哨，將危及以巴兩國論解決之道；美國之所以沒投票否決，是因該決議案「反映出實情，以及與美國的歷朝共和與民主黨政府的政策一致」。安理會上次通過決議案批評以色列屯墾是在一九七九年，當時美國在表決也棄權。

包括控制加薩走廊的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」與約旦政府都對此一「具有歷史意義的」決議案表示歡迎；控制約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的辦公室認為，該決議案對以國政策是一大打擊，並顯示以巴兩國論解決方案廣獲支持。以色列在二○○五年自加薩走廊撤軍，但仍持續佔領約旦河西岸近五十年。

以色列在一九六七年的六日戰爭佔領若干領土，多年來力行在包括約旦河西岸、加薩走廊與東耶路撒冷等佔領地進行屯墾，大多數國家視以色列在約旦河西岸與東耶路撒冷的屯墾行為違法，也有礙以巴和平，但以色列不以為然。約旦河西岸的以色列屯墾民有四十三萬人，東耶路撒冷則有二十萬人。