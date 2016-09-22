「中國首善」陳光標 勾結令計劃被查
〔編譯管淑平／綜合報導〕中國媒體「財新網」二十日大篇幅披露有「中國首善」之稱的江蘇黃浦集團董事長陳光標在生意、慈善事業上的欺騙、造假行為，並指陳光標憑藉前中共中央統戰部部長令計劃當後台，取得承攬拆遷工程的機會，就連「首善」之名也是令計劃安排下獲得的，如今，陳光標因捲入令計劃案已遭當局調查。
財新網這篇萬字長文以「陳光標：『首善』還是『首騙』？」為題，指出陳光標在公司會客室牆上掛滿他與數名中央領導人的合照，利用這些合照「斂財」，不少參與陳光標捐款團的企業都是衝著他背後的政治關係，如令計劃、前公安部副部長李東生。
陳光標在二○○六年透過一位老部屬搭上令計劃胞兄令政策，進而認識令計劃。令計劃看重陳光標擅長動員輿論，決定將陳打造為典型人物。陳的江蘇黃浦再生資源利用公司靠令計劃承攬官方拆遷工程；○八年汶川地震後也在令計劃安排下賑災，使陳光標獲得「首善」名聲，但是一名公司人士透露，其實當時是先在四川租了幾輛車做樣子拍照宣傳。
陳光標也因為認識曾任中央電視台副台長的李東生，生意擴大至代理電視台廣告。
號稱捐20億 實則2千萬
文章指出，陳光標對外宣稱慈善捐款已逾二十億人民幣，但是實際可查的金額大約兩、三千萬，而且還不是他自己的錢。山西女商人丁書苗身邊人士指稱，陳光標對玉樹地震的捐款，「至少一千五百萬現金是丁書苗捐的」；他二○一一年到台灣、日本曾宣稱各帶了人民幣一億元、一百萬元到當地行善，也被南都公益基金會秘書長徐永光質疑根本過不了外匯管制這關。徐永光說陳光標善於藉勢騙捐款、騙頭銜、騙項目，是「中國首騙」。
今年三月陳光標因公司涉嫌偽造至少一百七十枚慈善機構、公家單位公章被警方帶走調查，財新網指稱，此案內幕是，陳光標因涉及令計劃案需要配合調查，不便高調出面，因此請張姓副手擔任公司法定代表人，但是他疑似不滿一項拆除工程的利潤拆帳比例，與張「互咬」偽造公章。張某指這些假章用於製作假證書、假捐贈發票。
財新網與中共中央紀律委員會書記王岐山關係深厚，中央政法委書記周永康、令計劃垮台前，均先由財新網揭露其家族貪腐。因此，有評論家認為，二十日此文等於宣布陳光標的「死刑」，然而真正目標還是令計劃、李東生。中國網路上也隨即流傳一張陳光標夫婦與令計劃、現任國家副主席李源潮的合照。美國中文媒體博聞社指出，這張照片更值得注意的是，佐證了中共政壇一直盛傳的令計劃與李源潮之間的密切關係。
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標題：「中國首善」陳光標 勾結令計劃被查
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