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希拉蕊掛病號 歐巴馬代打 狠K川普

2016-09-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊的白宮之路，本週因健康問題而面臨前所未有的硬仗。早已幫她站過台的美國總統歐巴馬，十三日前往賓州費城替正在休養的希拉蕊造勢，他不僅公開質疑共和黨對手川普不適任總統，更為希拉蕊抱屈，埋怨外界對希拉蕊和川普的標準天差地遠。

這是歐巴馬在這場總統大選中第一次獨立站台。他反駁川普有關希拉蕊不適任、不透明的指責，強調希拉蕊在國務卿任內訪問的國家超過歷任國務卿，並反譏川普拒絕公布報稅資料，還敢批評對手不夠透明。

歐巴馬說，媒體對不斷胡言亂語的川普放水，降低正常標準，任他上演「實境秀」；一直努力奮戰的希拉蕊，卻遭放大鏡檢視。他指出，以透明度來說，希拉蕊把數十年來的報稅資料攤在陽光下，川普則「在世上活了七十年，卻對勞苦大眾漠不關心」，且打從一開始就拒絕提供任何財務文件。

歐巴馬也對共和黨開砲，稱上週川普才公開讚揚俄羅斯總統普廷，「共和黨一向反對俄羅斯、反對威權主義，為自由奮戰，現在他們的提名人卻說普廷是位強勢領袖，因為他侵略小國、監禁異議人士」，「這不是林肯的共和黨，…這不是我知道的美國」。

砲口向內 鮑威爾批川普「國恥」

美國前國務卿鮑威爾，儘管身為共和黨人，以及美國史上僅次於歐巴馬的官職第二高非裔人士，私下批評川普的言論也超乎尺度。根據一個與近日美國高官名人電郵遭駭事件有關聯的組織DCleaks刊出的電郵顯示，鮑威爾六月說川普根本是「國恥暨國際摒棄的人」，八月則批川普是「種族主義者」，因為他懷疑歐巴馬是穆斯林，領導支持質疑歐巴馬出生地運動。但是他同樣不滿希拉蕊在電郵門事件的處置，認為四年後接他位置的這個女國務卿，「因傲慢而砸鍋」，才會自作主張以私人伺服器處理公務郵件。

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  • 美國前國務卿鮑威爾。（美聯社檔案照）

    美國前國務卿鮑威爾。（美聯社檔案照）

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