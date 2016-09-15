希拉蕊掛病號 歐巴馬代打 狠K川普
2016-09-15
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊的白宮之路，本週因健康問題而面臨前所未有的硬仗。早已幫她站過台的美國總統歐巴馬，十三日前往賓州費城替正在休養的希拉蕊造勢，他不僅公開質疑共和黨對手川普不適任總統，更為希拉蕊抱屈，埋怨外界對希拉蕊和川普的標準天差地遠。
這是歐巴馬在這場總統大選中第一次獨立站台。他反駁川普有關希拉蕊不適任、不透明的指責，強調希拉蕊在國務卿任內訪問的國家超過歷任國務卿，並反譏川普拒絕公布報稅資料，還敢批評對手不夠透明。
歐巴馬說，媒體對不斷胡言亂語的川普放水，降低正常標準，任他上演「實境秀」；一直努力奮戰的希拉蕊，卻遭放大鏡檢視。他指出，以透明度來說，希拉蕊把數十年來的報稅資料攤在陽光下，川普則「在世上活了七十年，卻對勞苦大眾漠不關心」，且打從一開始就拒絕提供任何財務文件。
歐巴馬也對共和黨開砲，稱上週川普才公開讚揚俄羅斯總統普廷，「共和黨一向反對俄羅斯、反對威權主義，為自由奮戰，現在他們的提名人卻說普廷是位強勢領袖，因為他侵略小國、監禁異議人士」，「這不是林肯的共和黨，…這不是我知道的美國」。
砲口向內 鮑威爾批川普「國恥」
美國前國務卿鮑威爾，儘管身為共和黨人，以及美國史上僅次於歐巴馬的官職第二高非裔人士，私下批評川普的言論也超乎尺度。根據一個與近日美國高官名人電郵遭駭事件有關聯的組織DCleaks刊出的電郵顯示，鮑威爾六月說川普根本是「國恥暨國際摒棄的人」，八月則批川普是「種族主義者」，因為他懷疑歐巴馬是穆斯林，領導支持質疑歐巴馬出生地運動。但是他同樣不滿希拉蕊在電郵門事件的處置，認為四年後接他位置的這個女國務卿，「因傲慢而砸鍋」，才會自作主張以私人伺服器處理公務郵件。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 網媒爆：高鐵新董座 內定江耀宗
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- 含糖冰飲料 加速老化傷心肝
- 被拖吊拒繳罰單 莽男衝撞拖吊場
- 劉若英唱回舊地 巡演前進歐洲
- 竹縣連假交通 專線和LINE報你知
- 奢侈品零售類股跌幅抵消 歐股持平
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 PRC warns Taiwan over possible Dalai Lama visit
- 夫任兆豐產險獨董 王儷玲未利益迴避
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 莫蘭蒂強颱 帶來台南公園樹劫
- 第一女神送祝福 郭書瑤出書驚喜
- 莫蘭蒂風狂雨襲 梨山路坍樹倒
- 連假恐又瘋抓寶 王功居民籲自律
- 大聯盟4割男 已75年未見
- 鐵皮迎面飛來 騎士險遭削頭
- 台九封閉、南迴鐵路停駛 東、屏交通斷
- 抽水機佈設 易積水地區無恙
- 撤換廉政署長？ 邱太三否認
- 機車瑕疵不改善 郵政工會拒絕驗收
- 楊丞琳首次會初戀竟.. 夾鯊魚夾戴近視眼鏡
- 杜詩梅客串校園劇 升格當媽
- WADA被駭 爆包庇大小威用藥
- 台灣女性創業指數 稱霸大中華區
- B咖星二代 性騷同劇女星
- 松山機場遷建 柯：加速作業
- 少棒教練王子燦談金鋒／小三進球隊 一度當逃兵
- 五股國中老欉柚 摘了200多顆
- 騎士拚連霸 盼用洛夫換表弟
- 許效舜《瘋神》惡搞 寶可夢變仆街夢
- 最後希望 莊吉生單雙打晉8
- 自由談》廢墟紐約．風雨台灣
- 寶成投資桃園 設愛迪達創研中心
- 浪漫警官娶親 6輛粉紅車都520
- 台17線成水路 急調度抽水機
- 罕病童媽媽 雙手見母愛
- 09/15 各報重點新聞一覽
- 主人結婚？ 情趣娃娃遭棄淪女屍
- 台北市防颱不鬆懈 大眾運輸正常運作
- 發退休公教三節慰問金 將再研議
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：希拉蕊掛病號 歐巴馬代打 狠K川普
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分