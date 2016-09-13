蓮舫國籍風波 凸顯日承認兩個中國
〔編譯林翠儀／綜合報導〕參選日本最大在野黨民進黨黨魁的台裔參議員蓮舫，遭日本媒體質疑擁有中華民國及日本雙重國籍，引發不少議論。部分媒體以「一個中國原則」解讀蓮舫依「中國國籍法」早已喪失「中國籍」，並無雙重國籍問題，但前經產省官員指出，這項說法已被法務省否認，在日台籍人士放棄國籍時，仍須向中華民國當局辦理。換言之，日本官方表面雖持「一中原則」，行政作業上卻存在承認「兩個中國」的事實。
日本國籍法原則上不承認雙重國籍，但對包括首相在內的公職人員是否擁有雙重國籍，並未直接做出限制。在蓮舫正式登記參選民進黨黨魁後，前經產省官員八幡和郎開始質疑她的雙重國籍問題，「產經新聞」也跟進報導。蓮舫起初表示，十八歲時根據新修正的國籍法取得日本籍，當時已放棄中華民國國籍，但她提不出相關證明，還說自己的中華民國護照已過期失效，被質疑若已放棄國籍，護照應早就被收回註銷。由於八幡緊咬不放，網路上也議論紛紛，迫使蓮舫日前向台北駐日經濟文化代表處申請放棄中華民國國籍。
依一中原則 無我國籍問題
眼看蓮舫雙重國籍問題愈演愈烈，「朝日新聞」及「共同社」也加入戰局，但兩者一致主張，台日斷交後，日本根據「一中原則」並不承認中華民國；依法務省的見解，在日台籍人士適用中華人民共和國法律。由於中國國籍法規定「中國人取得他國國籍時，中國籍自動消失」，因此蓮舫在一九八五年取得日本籍時便已喪失「中國籍」。
然而，針對媒體以「一中原則」給台灣「穿小鞋」，八幡透露，法務省日前已向執政的自民黨表示，「這種說法並非事實」。法務省並未對此提出正式見解，現行行政方針仍規定，台籍人士若要放棄國籍，仍必須向中華民國當局辦理，等於間接承認中華民國國籍並未歸於中華人民共和國法令管轄範圍，日本在實務上確實存在「兩個中國」。
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標題：蓮舫國籍風波 凸顯日承認兩個中國
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