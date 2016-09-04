兩大排碳國 美中加入巴黎氣候協議
2016-09-04
〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統歐巴馬和中國國家主席習近平，三日在杭州將巴黎氣候協議的批准文書交予聯合國秘書長潘基文，代表全球前兩大碳排放國家已正式加入該協議。
中國全國人大常務委員會三日在廿國集團（G20）杭州峰會召開前夕批准該協議，習近平表示，交存批准文書之舉，係北京對氣候議題所做的「莊嚴」承諾。他說，但願這將鼓勵他國採取類似作為，其餘（G20）成員應扮演帶領的角色。
歐巴馬則說，該協議「最終（將）證明是一個轉捩點」，「有朝一日，我們可能會把該協議視為我們終於決定拯救地球的一刻。」他表示，「這不是任何單一國家能獨力打的一仗，無論該國有多強大。」
潘基文說，在美、中正式加入後，他對該協議將生效感到樂觀。他提到，為推動更多國家跟進，九月稍晚將在紐約召開一場高層會議。
二○一五年十二月，近兩百國在巴黎達成氣候協議，以大幅減少溫室氣體並將全球升溫控制在「遠低於」攝氏兩度。該協議須在至少佔全球溫室氣體排放量五十五％的五十五國批准後，才會生效，然直到三日之前，僅廿四國批准，包括法國和諸多遭海平面上升現象威脅的島國。中、美碳排放量各佔約廿五％、十五％，故這兩國的加入意味該協議可能在今年底前生效。
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