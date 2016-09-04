| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

兩大排碳國 美中加入巴黎氣候協議

2016-09-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統歐巴馬和中國國家主席習近平，三日在杭州將巴黎氣候協議的批准文書交予聯合國秘書長潘基文，代表全球前兩大碳排放國家已正式加入該協議。

中國全國人大常務委員會三日在廿國集團（G20）杭州峰會召開前夕批准該協議，習近平表示，交存批准文書之舉，係北京對氣候議題所做的「莊嚴」承諾。他說，但願這將鼓勵他國採取類似作為，其餘（G20）成員應扮演帶領的角色。

歐巴馬則說，該協議「最終（將）證明是一個轉捩點」，「有朝一日，我們可能會把該協議視為我們終於決定拯救地球的一刻。」他表示，「這不是任何單一國家能獨力打的一仗，無論該國有多強大。」

潘基文說，在美、中正式加入後，他對該協議將生效感到樂觀。他提到，為推動更多國家跟進，九月稍晚將在紐約召開一場高層會議。

二○一五年十二月，近兩百國在巴黎達成氣候協議，以大幅減少溫室氣體並將全球升溫控制在「遠低於」攝氏兩度。該協議須在至少佔全球溫室氣體排放量五十五％的五十五國批准後，才會生效，然直到三日之前，僅廿四國批准，包括法國和諸多遭海平面上升現象威脅的島國。中、美碳排放量各佔約廿五％、十五％，故這兩國的加入意味該協議可能在今年底前生效。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：兩大排碳國 美中加入巴黎氣候協議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.