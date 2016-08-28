減薪25% Amazon試辦每週上班30小時
〔編譯張沛元／綜合二十六日外電報導〕華盛頓郵報二十六日報導，美國線上零售業巨擘亞馬遜（Amazon.com）即將試辦一項實驗性的縮短工時計畫，部分員工將每週僅上班三十小時，但同時減薪二十五％，其他福利則不變。
創造工時少但兼顧生涯成長環境
亞馬遜並非第一家推動減少每週工時的企業，但可能是採行此制度的規模最大企業。亞馬遜首席執行長、華盛頓郵報老闆貝佐斯說，他想創造出工時較少但仍能促進成功與生涯成長的新工作環境，該計畫已顧及亞馬遜的勞動力多樣性，以及了解到傳統的全職工時也許不見得適合所有工作類型。
此外，亞馬遜並不打算在全公司全面推行減少工時，該減少工時計畫目前的規模不大，只有幾個小團隊共數十人，包括該公司人力資源部門的技術產品團隊與設計技術系統的團隊，工作時間為每週一到週四的早上十點到下午兩點，外加彈性工時，而且參與減少工時計畫的員工也可以選擇轉回全職。
曾被爆血汗公司 推新方案吸引人才？
亞馬遜在一年前曾遭紐約時報報導指控鼓勵員工每週工作多達八十小時與鮮少請休假，「達爾文式」的工作環境迫使員工得相互競爭才能生存，有人被逼到痛哭甚至好幾天沒睡覺。亞馬遜並未就目前推出的減少工時計畫是否與紐時報導有關做出評論，但專攻策略與創新的哥倫比亞大學商學院教授葛拉斯說，以雇主吸引力的角度而論，紐時的報導對亞馬遜構成重擊；新推出的減少工時計畫可能是亞馬遜吸引頂尖人才的最新實驗。
學者稱可鼓勵更多女性投入職場
葛拉斯說，減少工時計畫也有助於改善亞馬遜的員工多樣性。一如其他頂尖科技公司，亞馬遜也未做到男女員工比例均衡，特別是管理高層，該公司全球管理職多達七成六是男性；每週三十小時工時有助於鼓勵更多女性加入亞馬遜，因為女性在家中通常得比男性負擔更多家務與育兒責任。
儘管亞馬遜並未表示此一工時計畫是否意在提升員工多樣性，但葛拉斯指出，員工多樣性有實際上的好處，亞馬遜在拔擢與慰留女性員工上做得並不好，但諷刺的是，亞馬遜的客層甚廣；減少工時計畫能讓亞馬遜接觸到原本因勞動力結構而碰不到的那群人。
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