砸90億建《紅樓夢》仿古小鎮…竟成鬼城

2019-02-11 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都市成華區內花了20億人民幣（約90億台幣）、4年時間，打造一座仿古小鎮，街道及建築都是仿《紅樓夢》一書景緻建造及命名，2013年開幕時，遊客嚐鮮到訪，不過，如今卻是大量店舖關門，除了當地老人帶狗散步之外，沒有遊客，如同一座鬼城。

《澎湃新聞》報導，龍潭水鄉整座仿古小鎮面積達220畝，是由23座小橋連結3個島嶼而成，形塑成江南水鄉氣氛，仿古建築結合江南林園及北派園林建築，12條主體街巷分別以《紅樓夢》中的金陵十二釵命名，地標性酒店、會所均以傳統「家府」命名，比如「陳府」、「唐府」等。

水鄉北大門雕樑畫棟、斗拱飛簷，恢弘氣派，卻無遊客，遊客接待中心，座椅和前台積滿了厚厚一層灰塵。亭廊邊的一彎河水上漂著兩艘小船，船篷已經破損。除了聊聊數間商店之外，絕大部分商舖都關著大門，街邊小吃更是被棄置在街旁，殘破與蕭瑟。

在當地散步老人指出，蕭瑟景像已有5年，等於只有開業那一下下有生意，接下來就是空盪盪的小城，老人感嘆好可惜。

據龍潭當地官方指出，當時是有宏大的計劃，想打造一座容納10萬人的工作和生活的新城，而這座水鄉就是為這個10人服務的生活園區，但是事後，官方卻變調成文化旅遊園區，結果，初期吸引投資進場，結果卻是個個套牢在鬼城之中。

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