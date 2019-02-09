驚！美研究：餵蚊子減肥藥 可阻止牠吸食人血

2019-02-09 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕防止蚊子吸血是人類的千古難題，不過現在科學家找到了新方向，美國紐約洛克菲勒大學的研究團隊刊載在頂級科學期刊《細胞》的論文發現，若給蚊子餵食減肥藥溶液，可防止蚊蚋叮咬人類，一些致命的疾病也就不會傳播。

據《CNN》報導，論文作者之一的洛克菲勒大學神經學家Leslie Vosshall表示，原本用來影響人類食慾的藥物，可以很好地抑制蚊子的食慾。雖然該研究還處於早期階段，但不難發現若蚊子攝入有飽足感的激素，那麼牠對於血液的渴望就會被滿足。

研究人員著重在神經胜肽Y（NPY）受體的研究上，對人類而言，該受體負責調節食物的攝取量，而科學家將可抑制該受體的藥物混入鹽水溶液中餵食雌性埃及斑蚊，這些蚊子需要人類血液來補充產卵所需要的蛋白質，並且會傳播黃熱病、登革熱和茲卡病毒。但在吸食溶液後，斑蚊對人類的興趣大幅下降。

科學家用藥物測試了蚊子的所有49種NPY受體，以確定哪種能夠控制食慾，並且對數千種化合物進行廣泛測試，以確定哪種化合物可以直接標靶蚊子，而不會對人類產生影響。

倫敦衛生與熱帶醫學院疾病管控系主任洛根（James Logan）的評論指出，這種新技術相當激動人心也相當有趣，因為目前控制蚊子傳播疾病的最大問題之一，就是蚊子對殺蟲劑的抗藥性，如果有一種化合物可以防止蚊子吸血，並且能夠持續噴灑在野外，那麼就會是有用的。但他也坦言，這項研究要投入到實用階段，還有很長一段路要走。

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