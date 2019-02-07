父母狂催婚！33歲兒子不知所措燒炭自殺

2019-02-07 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名馬姓男子因不堪父母催婚，撒謊自己有女友後，父母逼著要他帶回來，馬男不知如何是好，選擇燒炭自殺，所幸馬男的弟弟及時發現，救了哥哥一命。

綜合媒體報導，今年33歲的馬姓男子在4年前辭職後便一直苦找不到工作，為不讓父母擔憂，他仍假裝每天照常上下班。他的父母不斷催他討個老婆，馬男先謊稱自己已有交往中的女友，日後會帶回家給父母看。

之後，馬男的父母變本加厲，不斷追問兒子何時結婚，還給他30萬人民幣（約新台幣136萬元）要他趕緊成家。去年，馬男的父母還稱要擇日煮頓大餐招待馬男的女友，眼看紙快包不住火，且向來在爸媽中是「乖寶寶」的馬男不希望父母知道真相後傷心、失望，決定燒炭自殺，並留下遺書，坦白自己都是騙人的。

幸好馬男的弟弟及早發現，將哥哥送醫後撿回一命，之後該家人也把話說開，事件和平落幕。

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