台灣、中國大不同！小英祈求自由民主 習近平強調集體主義

2019-02-04 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年是華人世界的大事，總統蔡英文發表了農曆春節談話，中國領導人習近平也進行新春團拜，《法廣》特別將兩人說法並列，明顯看出台灣與中國國情的差異。

總統蔡英文在臉書發表拜年影片，她用中文、台語、客家話、粵語、潮州話祝福海內外華人新年快樂，蔡英文說，台灣保有傳統文化，也有自由跟民主，這是一種幸福，也是台灣人堅持的價值，「沒有民主的地方，也許不懂台灣人的堅持」、「希望所有的華人世界，都有這一份幸福」。

蔡英文許願，祝福海內外有過農曆新年的朋友，都可以「過過民主生活，好好享受自由，年年發財大賺錢」。

中國領導人習近平則說，過去的一年，跨過許多溝溝坎坎，目前，中國經濟穩中有進，改革開放邁出新步伐，三大攻堅戰有力推進，基礎設施建設和科技創新成果豐碩，脫貧攻堅成效顯著，民生事業加快發展，國防和軍隊改革繼續深化。

習近平強調，「共歡新故歲，迎送一宵中。」要在全社會大力弘揚愛國主義、集體主義、社會主義精神，提倡愛家愛國相統一，讓每個人、每個家庭都為中華民族大家庭作出貢獻，並向香港、澳門、台灣人民拜年。

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