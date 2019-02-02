歐議員嗆中國：若繼續軍事威脅 歐盟就在外交上承認台灣

2019-02-02 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕春節火藥味濃！中國領導人習近平在1月發表對台談話後，台灣、中國開始在歐洲展開外交宣傳戰，不僅我國駐外官員在各媒體上控訴中國在國際上對台施壓，歐洲議會也傳出挺台聲音。歐洲議會友台小組主席藍根日前表示，若中國繼續對台灣橫施威脅，那歐盟別無選擇，只能有一種回應：「在外交上承認台灣」。

根據中央社報導，習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上堅持「一個中國」原則，並表示不承諾放棄對台使用武力，掀起兩岸在歐洲的外交宣傳戰，我駐外代表也紛紛展開反擊行動。

駐德國代表謝志偉、駐法國代表吳志中、駐奧地利代表史亞平、駐荷蘭代表陳欣新紛紛以投書或上廣播節目受訪的方式，在各國媒體版面上控訴中國蠻橫、專制打壓台灣國際空間以及自由人權的行為。

在上月30日的歐洲議會中，當天1小時內約有20位議員發言聲援台灣，反對中國武力威嚇，強調「中國必須面對台灣存在的事實」。歐洲議會友台小組主席藍根（Werner Langen）發言時更指出，中國領袖對台灣橫施軍事威脅，如果繼續下去，歐盟別無選擇，只能有一種回應「在外交上承認台灣」。

對此，外交部表示，歐洲議會首度在中國領導人發表對台談話後，將兩岸政治議題納入全會議程進行辯論，意義不凡，且執委會代表及絕大多數發言議員均對中方表達嚴正立場，再度展現對我長期友誼與堅定支持，外交部對此深表歡迎及感謝。

相對於台灣駐外官員積極宣傳，北京駐荷蘭、比利時及日內瓦等3位大使，也紛紛在1月下旬在座談會、新春招待會上宣傳習近平的對台談話。其中中國駐日內瓦大使俞建華，就在1月29日的座談會上表示，統一是歷史大勢，是正道；抨擊台獨是歷史逆流，是絕路，絕不為各種形式台獨分裂活動留下任何空間。

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