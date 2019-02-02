五角大廈警告 IS可能在美軍撤出敘利亞半年內捲土重來

2019-02-02 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國總統川普在2018年末啟動敘利亞撤軍的計畫之後，不僅直接的引起周圍勢力的互相傾軋，更可能讓原先被打到奄奄一息的伊斯蘭國（IS）獲得喘息機會；美國國防部五角大廈在最新的報告警告，IS很可能在美軍撤離的半年至1年內，重新奪回原本在敘利亞的勢力範圍。

綜合外媒報導，五角大廈這份最新評估報告原先預計在下個月公布，不過有位知情官員透露部分內容，指出IS一直沒放棄建立一個由哈里發統治的國家，而且現今敘利亞仍有許多地區沒有被反IS的軍事力量控制，若是IS利用這些區域醞釀力量積攢實力，他們很有可能捲土重來。

這份報告雖然與川普宣稱的「美軍已經打敗伊斯蘭國」相違背，但卻與軍方人士與情報部門的擔心不謀而合，他們甚至更悲觀；美國國家情報總監寇茲（Dan Coats）在1月29日發布的《美國全球威脅評估報告》指出，IS想利用伊斯蘭遜尼派的不滿、社會不穩與擴大徵集武裝份子，對打下伊拉克與敘利亞的領土進行持久戰。

現今駐紮在敘利亞的美軍仍有3000多名，目前美國已經加派1000多名美軍前往負責撤軍的護衛工作與後勤支援，美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）也信誓旦旦的表示，「如果是2年前，我會說IS原先占領的99%領地已經還給敘利亞人民了，但現在幾週後，將是100%」，他也保證IS已經元氣大傷，無法再集結武裝力量造成威脅；但寇茲仍對美國國會參議院情報委員會警示，IS仍在等待時機捲土重來，敘伊2國仍有數千名武裝份子聽命於IS，「IS仍是中東的一個重大威脅，而且他們的領導人仍在煽動極端份子對西方發動攻擊。」

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