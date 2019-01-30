《惡靈古堡》遭中國禁賣！被改名「我來警局上班第一天」

2019-01-30 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕最近日本遊戲公司推出《惡靈古堡2》重製版遊戲，這款遊戲雖在全球引來轟動，卻因為過於血腥暴力，遭到中國禁止。現在淘寶上就有許多賣家透過暗號來上架遊戲，但古怪暗號卻讓許多網友笑翻。

綜合報導指出，日本遊戲公司「CAPCOM」最近把1998年的遊戲《惡靈古堡2》進行重新製作，推出高畫質的重製版本。不過《惡靈古堡》系列因為被中國文化部認為有害國家安全、血腥暴力，遭到全面禁售。淘寶就有許多賣家透過暗號上架遊戲，讓網友可以購買《惡靈古堡2》，這些暗號五花八門，從「我來警局上班第一天重製版」、「重製2」到「打怪2 重製版」都有。

而且淘寶上的這些暗號遊戲的商品圖也都相當有趣，很多賣家為了避免被外行人發現這是違禁品《惡靈古堡2》，還在商品圖上貼出卡通圖片，讓商品看起來完全不像是限制級恐怖遊戲。

報導指出，現在只要在淘寶看到任何一款寫著「2」、「重製版」兩個關鍵字的遊戲，不管它的標題是什麼，都是惡靈古堡2重製版。

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