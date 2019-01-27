5％英國人不相信曾有猶太大屠殺 學者表憂心

2019-01-27 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕今天（27日）是「國際猶太大屠殺紀念日」，國際猶太大屠殺紀念日組織（HMDT）統計了英國人對於這個歷史傷痛的了解，發現每20名英國成年人當中，竟然就有1個人不相信大屠殺曾經發生，讓學者、長者們忍不住表示憂心。

綜合外電報導，在「國際猶太大屠殺紀念日」之際，國際猶太大屠殺紀念日組織（HMDT）發起了1項民調，調查2000名英國成年人對於猶太大屠殺的了解，竟發現多達5%的英國成年人不相信大屠殺真的發生過，8％的人認為大屠殺的規模有被誇大。

在法國18至34歲的青年人當中，也有多達20%的人沒聽過大屠殺，奧地利的青年人則有12%未聽過大屠殺，而美國2000年後出生的青少年，則有9％的人表示他們從未聽過大屠殺事件。

年輕一代對於猶太大屠殺的無知，讓學者與長者都相當震驚且擔憂，在大屠殺中幸運存活的老先生史蒂芬‧法蘭克（Steven Frank）表示，「這次調查的結果相當令人憂心」，「如果我們不重視過去，歷史恐怕會重演」。國際猶太大屠殺紀念日組織的凱倫‧波洛克（Karen Pollock）則認為，在打擊無知與仇恨這方面，教育相當重要。

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