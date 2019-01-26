中國吉林連環爆炸破案 癌男先殺人再自爆身亡

2019-01-26 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林省長春市萬達大樓25日下午發生爆炸案，導致1死1傷，當地警方於昨晚將全案定調為刑事案件。經深入追查後，於今日（26日）宣告破案。據了解，犯罪嫌疑人為死亡的57歲郭姓男子。

《中新社》報導，經公安部和吉林省公安廳動員省、市、區三級公安機關抽調200多名警力組成專案組，再提取現場遺留的爆炸物DNA，並比對監視器畫面後，確認在30樓爆炸現場的罹難者，即為這起爆炸案的犯罪嫌疑人郭姓男子。

報導表示，經調查後發現，郭男因身患癌症，有憂鬱厭世傾向。他昨日先在松原市將有「經濟糾紛」的谷姓男子殺害，再驅車至長春市紅旗街萬達廣場地下室，炸毀自己的小汽車，最後於30樓租屋處引爆自製炸藥身亡。目前，案件後續處理工作正在進行中。

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