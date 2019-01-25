驚！阿波羅14號採集月球岩石 可能來自40億年前地球

2019-01-25 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA），於1971年1月31日至2月6日展開阿波羅14號載人登月任務，期間採集了可能提供月球起源線索的岩石，如今有科學家認為，這塊岩石也許來自於40億年前的地球。

據《CNN》報導，《地球與行星科學通訊》期刊（Earth and Planetary Science Letters）昨（24日）刊出的論文指出，當時可能有1顆大彗星或小行星撞擊地球，將這塊岩石送入外太空，接著岩石便偶然地落到月球上。

會有這樣的推測，是因為這塊岩石中含有地球上很常見的石英、長石和鋯石，但這些成分在月球上並不常見。對岩石的分析更顯示，無論是成形時的周圍溫度或者是與氧氣結合的狀況，岩石應該是在類似地球的環境中所形成的。

NASA太陽系探索研究計畫（Solar System Exploration Research）月球科學與探索中心的首席研究員克林（David Kring）相信，他和他的團隊未來會在月球上找到更多來自地球的岩石。

克林表示，科學界的一些地質學家或許不會認同這項研究，因為它似乎還存在一些爭議。但考慮到地球在冥古宙（地球形成之初至38億年前）期間受到外力撞擊的狀況，月球上找到疑似來自地球的岩石讓他一點都不驚訝。

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