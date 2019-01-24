泰國2名反王室人士遭灌水泥、毀容 屍棄湄公河

2019-01-24 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕泰國當局23日表示，去年12月底於泰國、寮國邊界的湄公河（Mekong River）發現2具屍體，身體都被灌入水泥、死狀悽慘，經查驗後確認，死者是反泰國皇室人士素拉猜（Surachai Danwattananusorn）的2名得力助手，泰國官方則否認涉入該案。

綜合媒體報導，泰國當局23日表示，去年12月26、27日在湄公河發現2具浮屍，當時屍身被裝在咖啡色塑膠袋中，四肢都被綁住，面部遭毀容，腹部也被掏空並灌入水泥，而身上無彈孔痕跡；經DNA比對後，確定死者是泰國流亡人士素拉猜的助手，分別是54歲的普查納（Phuchana）和47歲的卡薩隆（Kasalong），但這2個名字都是假名。

據了解，2014年泰國軍方發動政變奪權成功，政變後數十人逃離泰國，過去2年至少有5名反泰國王室的活動人士失蹤。而78歲的素拉猜是泰國著名的左派人士，他在寮國直言批評泰國皇室及軍政府，訴求是「還政於民」，因冒犯君主罪多次入獄。素拉猜及其死亡的2名助手去年12月11日後便從寮國人間蒸發，引起人權組織的強烈關注。如今屍體身分確認，泰國官方仍否認和該案有任何關聯。

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