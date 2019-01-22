土星的一天多長？苦惱數十年 科學家終獲解答

2019-01-22 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕土星上的一天是多久，這個問題在過去數十年間困擾著無數科學家，美國研究人員利用NASA無人太空船卡西尼號（Cassini）主動墜毀前蒐集的數據，精確計算出答案：一個土星日等於10小時33分38秒，較20多年前得出的數據短了約6分鐘。

美國太空總署（NASA）指出，由於土星是巨大的氣態行星，欠缺固態地表作為標的物，讓科學家觀測時傷透了腦筋；且土星磁場相當不尋常，「隱藏」了旋轉速度，導致數十年來科學家對其自轉周期的計算工作屢受挫折。

不過，發表在最新一期美國《天體物理學雜誌》上的研究表明，火星自轉周期的答案，竟然隱藏在土星腰上掛著的那道美麗的行星環中。

研究人員指出，土星內部的震動將對其引力場產生影響，而土星環會對土星內部的震盪做出相應反應，團隊利用卡西尼號對土星環的觀測數據，即可計算出土星引力場中的震盪頻率，經過一連串的計算及驗證，最終得出土星上的一天，時長為10小時33分38秒，較1981年科學家估算的結果縮短了約6分鐘。

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