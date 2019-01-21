不要丟臉！中國人出國過年 官方先發「注意事項」

2019-01-21 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國2月將出現大批民眾返鄉過年，也有不少人出國旅遊，官方對此特別發布「注意事項」，提醒民眾若出國要當「文明人」，「尊重當地風俗習慣、宗教信仰，不在公共場合大聲喧嘩、吵鬧，謙虛禮讓，和氣待人」。

中國被「五眼聯盟」（Five Eyes）國家列為防範對象，當中包括加拿大、美國、澳洲、紐西蘭與英國，但這當中僅有加拿大溫哥華總領事館發出「注意事項」，有網友分析應與近期內中、加之間發生華為公主事件、加國公民被中國判死刑有關，疑似擔心這個節骨眼上中國人在加拿大被人抓到把柄。

中國「駐加拿大溫哥華總領館」在官網上公告「注意事項」，告知中國人民春節期間出國，跟團要選有口碑的旅行社，不可恣意亂跑脫隊，勿攜帶太多現金與貴重物品，入境加拿大若攜帶超過1萬加元（約台幣23萬2370元）必須填寫海關申報單，也別將中國的植物、動物、兒童色情片帶入加拿大。中國「駐南韓釜山總領館」也有類似公告。

中國外交單位提醒中國觀光客，加拿大、南韓當地冬季氣候嚴寒，務必妥善挑選出遊時間，且必須「嚴格遵守當地交通規則」，不論開車、步行均得依照路口號誌燈行動，切勿酒後開車，若從事滑雪等運動要注意自身安全，出國在外不與國內親友斷絕聯繫，護照、簽證分開存放降低遺失風險。

中方強調，中國民眾若在加拿大吸食大麻，哪怕是在登機回國前才吸毒，下飛機被驗出毒品反應「等同於在國內吸毒」，將處以罰鍰並送往勒戒，倘如挾帶毒品入境被查出，將被追究刑事責任；中方最後補充，中國民眾出國務必守法，當個文明人保護中國形象。

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中國駐溫哥華總領館刊登「注意事項」

中國駐釜山總領館刊登「注意事項」

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