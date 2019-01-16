脫歐協議觸礁倒閣也難 全英舉國迷航

2019-01-16 17:45

〔中央社〕英國首相梅伊的脫歐協議遭國會狠狠否決，但外界預料她能從在野黨發動的不信任投票裡脫身。脫歐進程混沌，彭博以英國處於數十年來最危險的十字路口形容。

彭博（Bloomberg）報導，英國距離脫歐時限僅剩10週，但英國與歐洲政壇越來越擔心，梅伊會無法打破僵局以避免無協議脫歐可能造成的經濟大災難。包括第2次公投在內的任何其他方案，無論英國選哪個，很可能都得向歐盟提出延後3月29日的脫歐時限。

梅伊辛苦與歐盟達成的脫歐協議，今天遭英國下議院以432票對202票否決。在野的工黨要提出不信任案盼提前大選，雖然梅伊自信能挺過16日的不信任投票，但她的首相職位及脫歐策略還能撐多久，都是未知。

●究竟往何方 英國內部亂紛紛

英國國會在否決脫歐協議後竟出現振奮氛圍，令人意外。議員們現在認為梅伊可以醒醒，別再假裝她的脫歐協議有過關機會，應開始討論更實際的選項。梅伊還沒正式打算要向歐盟提出延後脫歐時限，她還鄭重表明，絕不允許英國走上無協議脫歐。

但梅伊所屬保守黨內卻不乏支持無協議脫歐，甚至還敦促她採行；有些人則希望與歐盟維持關稅同盟。由於工黨支持關稅同盟，梅伊若選擇這條路也許能取得多數，但恐有激怒更多保守黨人的風險。

至於在野的工黨，若對梅伊政府的不信任案一如預期無法過關，黨內壓力恐逼迫黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）得要支持第2次公投；工黨去年黨內大會投票通過，主張第2次公投應列選項。超過100名工黨國會議員16日也將站出來，呼籲脫歐議題再交人民決定。

●商界又急又氣 民間一派悠哉

英國商會（British Chambers of Commerce）總幹事馬歇爾（Adam Marshall）在國會否決脫歐協議後表示，他所代表的商界感到沮喪、憤怒且耐心盡失，稱局面淪「高風險的政治雲霄飛車，且毫無停止的跡象」。

「紐約時報」報導，雖然各方高度警告無協議脫歐恐導致百萬人失業、英國的國內生產毛額（GDP）會掉8%、資本外流及英鎊大貶，但在一些強力支持脫歐的城鎮，民眾卻對這些嗤之以鼻，壓根不相信。

現年60歲、從事機車零件進口的瑞德里（Steve Ridley）拿當年被大肆炒作的「千禧蟲」Y2K危機與現在的脫歐大限做類比；當時1999年將跨入2000年時，全球很多公司行號都忙著避免電腦系統跨年後會出問題。

瑞德里說：「現在就跟Y2K一樣。還記得嗎，一堆人在那恐慌，彷彿世界末日，憂心輸電網路會完蛋，結果什麼都沒發生。」

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