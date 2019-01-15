暖化加劇！研究：南極融冰量 達40年前6倍以上

2019-01-15 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕科學家警告，全球暖化導致南極洲冰層融化加速，現在每年融掉的冰是40年前的6倍以上，導致全球海平面不斷上升。

綜合外媒報導，美國國家科學院院刊（PNAS）在當地時間週一（14日）發表報告指出，南極在2009年到2017年間，每年平均融冰2780億噸，是1979年至1990年每年融冰440億噸的6倍多。

主導研究的加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）地球系統科學主任李格諾特（Eric Rignot）表示，冰層融化的速度，預計在未來幾年將導致海平面升高到災難性的地步。

李格諾特指出，目前狀況「只是冰山一角」，隨著南極冰蓋持續融解，在接下來的幾個世紀可以預期，水平面會上升好幾公尺，光是本世紀，就可能上漲10英尺（約3公尺）。

這項報告也指出，在過去一個世紀裡，全球海平面上升大約20公分，融化速度的加快，已對孟加拉、美國佛羅里達海岸、英國倫敦、中國上海等城市造成威脅。

報導提到，南極洲含有足夠的冰，如果全部融化，全球海平面將升高57公尺，但整個過程需要比現在和數千年來更高的溫度才可能發生。

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