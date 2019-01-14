中加關係再緊繃？ 加籍毒犯今被中國法院判死

2019-01-14 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大籍男子羅伯特．謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）今日被中國法院以走私毒品罪名判處死刑，外界研判，原本已經因為華為事件有些嫌隙的中加關係，未來可能會因為這起判決更加惡化。

綜合外電報導，中國大連人民法院經過1天的重新審理後，認定加拿大籍毒品走私販謝倫伯格為國際毒品走私集團的核心成員，指責謝倫伯格傷害中國社會穩定，判處他死刑，拒絕採信謝倫伯格堅稱無罪的辯白，但謝倫伯格可以在判決出爐後10天內提出上訴。

謝倫伯格堅持自己並無犯下毒品走私罪，「我絕非毒品走私者，我絕沒有吸毒，我只是個普通人」，並反控中國檢方的指控相當荒謬。但中國大連人民法院比較傾向檢方的提供的資訊，最後還是推翻了去年11月20日15年徒刑的判決。

去年12月29日中國遼寧大連市高級人民法院，以判刑過輕為由，將去年11月20日法院判處的15年徒刑判決發還原審法院重審。外界憂心中國法院這起死刑判決，會惡化已經因為華為孟晚舟事件不太和睦的中加關係。

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