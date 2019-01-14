中國駭客組織網攻美國 網路專家：日本過去也曾受害

2019-01-14 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國駭客組織「APT 10」過去因為竊取數十家美國企業與政府機構資料遭美國盯上，組織的兩名駭客在上個月被美國司法部起訴。現在日本專家更指出，APT 10也與日本經濟團體聯合會2年前遭遇的網攻有關。

綜合報導指出，日本網路安全問題專家透露，他們懷疑跟中國政府有關的駭客組織APT 10曾在2016年對日本商業組織「日本經濟團體聯合會」發動攻擊。網路專家發現，這次攻擊中使用的病毒、服務器，都跟過去APT 10案例被專家檢測到的完全一致。

APT 10的兩名中國駭客朱華與張士龍，已在上個月被美國司法部起訴。美國司法部也表示，受僱於中國政府的駭客組織APT 10過去幾年裡已入侵多個國家的電腦系統，盜取知識產權和其他機密信息。後來日本、英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等國都發表聲明支持美國。

不過中國方面卻堅稱，從沒有以任何形式參與或支持網路竊密行為，更批評美國司法部的指控是「捏造事實、無中生有」。

APT 10的兩名中國駭客朱華與張士龍，已在上個月被美國司法部起訴。（歐新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/