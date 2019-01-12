加國華為急撇清：不為中國政府當間諜 只遵守加國法律

2019-01-12 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國通訊商華為5G設備，因資安問題遭多國封殺，擔心華為會替中國政府充當「間諜」，加拿大也正嚴正考慮類似禁令，欲對華為及其5G技術進行網絡安全審查。華為加拿大公司總裁李紅波（Eric Li）週四（10日）對此表示，華為絕不會當中國的間諜，「我們只遵守加拿大法律。」

根據星島加拿大都市網報導，華為加拿大公司10日發聲明表示，不能也不會允許中國政府闖入由其技術支持的無線網絡，永遠不會為中國政府充當間諜。

李紅波表示，「儘管中國的立法允許政府合法進入網絡，但我們只為加拿大的客戶和合作夥伴服務。簡單地說，我們只遵守加拿大法律。」

對華為而言，李紅波認為最重要的仍是加拿大人信息和隱私的安全性和完整性，也歡迎加拿大政府對他們進行審查，做任何想做的測試和防範，稱華為「將盡一切所能，滿足加拿大政府標準的要求。」

華為財務長孟晚舟因涉嫌欺詐，加拿大應美國之請將其逮捕，目前正在保釋，等待美國在1月29日前提出引渡申請。加拿大司法部門表示，此案暫定於2月6日開庭。

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