遊美注意！紐約麻疹疫情大爆發 近年最嚴重

2019-01-12 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約爆發麻疹疫情，國家衛生專員朱克（Howard Zucker）強調：「我會說，這是紐約近年來最嚴重的麻疹疫情。」另外有專家指出，紐約州內幾個地區的麻疹病例，已達到近20年來的最高水準。

綜合外媒報導，自9月爆發疫情以來，紐約布魯克林已確診55例麻疹病例，而紐約市上一次這麼嚴重是在2013年，當時確診58例。這次在疫情爆發後，紐約市衛生局已趕緊為1萬3000名兒童提供疫苗接種，不過疫情目前還在持續爆發。

根據紐約市衛生局提供的報告顯示，這起麻疹風波始於去年9月，一名美國兒童在以色列旅遊時感染麻疹，病毒也被帶回布魯克林，許多未施打過疫苗的人因此受傳染，疫情愈演愈烈。

報導指出，疫情統計截至8日，在布魯克林已確診55例，紐約州其他地區則有112例。

據了解，麻疹具有高度傳染性，患者在接觸病毒的10至12天後發病，初期症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕及眼睛發紅，再過3到5天，臉上就會出現紅色斑點，並擴散至全身。紐約市衛生局指出，沒有打疫苗的人無論是在任何年齡層，都有被傳染的風險。

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