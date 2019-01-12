中國擴大意識型態管控 全面推出洗腦課程

2019-01-12 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕北京當局控管民眾的力道逐年增加，中國教育部近日高調宣布，未來將持續加強、改進相關課程，繼續擴大對學生意識形態的控制，被外界視為再次加大洗腦力道。

美國《自由亞洲電台》報導，中國教育部去年4月對內發布通報，呼籲全國各高等院校加強並改進「形勢與政策」課程，以幫助大學生「正確認識新時代國內外形勢，領會黨與國家事業取得的歷史性成就」，目的在推動習近平新時代中國特色社會主義思想。

外媒舉例，面臨如美中貿易戰等重要時事，中方便會藉此課程對學生洗腦，描述美國對中國如何蠻橫無理，並吹捧中國如何在此情勢下英勇應對外敵，藉此灌輸黨國一體思想，同時宣揚仇外意識。

一名中國大學生接受外媒採訪時表示，以他身邊的同學而言，要被深度洗腦成共青的機率不高，但在絕大部分資訊都被當局徹底管控的環境下，僅憑個人領悟就想跳出中國塑造的話術圈是相當困難的事，多數同學都已被灌輸了仇美反日的觀點，更不會質疑中國訂定制度的不合理性。

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