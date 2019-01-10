遭中國駭客集團山寨CEO電郵 印度公司5億元飛了

2019-01-10 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國駭客犯下印度史上最大的網路詐騙劫案，他們鎖定義大利工程公司的印度分公司，偽造集團CEO的電子郵件帳戶向分公司發送電子郵件，安排一系列的網路語音會議，洽談中方有意收購的「極機密」事件，竟得手13億盧比（約台幣5億元）。

根據印度《經濟時報》報導，義大利工程公司「Tecnimont SpA」在印度的分公司是這次事件中被宰的肥羊，他們向孟買警方提供的證物顯示，數名中國駭客集團成員在這些網路語音會議中扮演各種角色，有人冒充集團CEO，也有人假冒成瑞士頂級律師和公司的其他高階主管。

印度分公司負責人被中國駭客說服，允諾交付投資款項，由於義大利政府有轉帳金額監管，因此他在去年11月的1週內分3次轉帳，分別從印度轉帳560萬美元、940萬美元與360萬美元到香港的銀行，到了第4次轉帳才察覺有異，但等到義大利總部的總裁12月視察印度分公司時，此案件才曝光。

總部人員否認網路系統被駭，認為這是網路詐欺案，不予置評，但已解僱印度分公司負責人與財務主管。

孟買警方查出，駭客在舉辦語音會議時，出示的都是偽造身分證件，所謂的瑞士頂級律師其實只是早在1921年就去世的義大利工程師，全案正由印度與香港兩地相關單位偵辦中。

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