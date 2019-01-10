大腸癌標靶治療先驅 唐獎得主曼德森腦癌逝 享壽82歲

2019-01-10 04:53

〔即時新聞／綜合報導〕成功研發第一種抗癌標靶藥物的癌症治療專家約翰•曼德森（John Mendelsohn）於美國德州時間1月7日因罹患多形性膠質母細胞瘤（惡性腦癌）病逝，享壽82歲。

綜合媒體報導，去年甫得唐獎生技醫療獎的曼德森，因研發出第一種抑制致癌基因TK活性的抗體標靶藥物Erbitux（爾必得舒），並成功應用於大腸癌與頭頸癌的治療，而與另外兩位學者東尼・杭特（Tony Hunter）、布萊恩・德魯克爾（Brian J. Druker）一同獲得2018年唐獎生技醫藥獎。不過頒獎典禮當天，曼德森因病無法到場，由兒子傑夫•曼德森（Jeff Mendelsohn）代領獎。傑夫在致詞時，提及曼德森畢生遵循的兩個原則：「活出最大希望和最少遺憾。」

曼德森透過唐獎團隊製作的訪談影片中，發表自己的人生哲理，「很多時候，我們建立新理論，測試後並成功，這不常見，我們只是很幸運地剛好遇上幾次。」

曼德森擔任過多所頂尖癌症中心主任，1996年起任美國德州休仕頓MD安德森癌症中心院長，15年來擔任過3屆院長，於2006年獲台中中國醫藥大學特贈名譽博士學位。時任MD安德森癌症中心學術副校長、中央研究院院士洪明奇也特別引進相關技術到中國醫藥大學，也讓台灣多位優秀醫生到該中心受訓、交流，促進癌症醫療技術的推進。

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