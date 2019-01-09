國際怒轟「再教育營」 中國「放行」2000哈薩克族人

2019-01-09 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆開設「再教育營」關押穆斯林引發國際批評，據哈薩克外交部最新消息指出，中國已經允許2000多名哈薩克族人放棄中國國籍並離開中國。外媒指出，這表明北京可能感受到了國際社會對其打壓新疆地區穆斯林的強烈抵制情緒。

《美聯社》報導，中國在中亞的鄰國哈薩克擁有1800萬人口，對哈薩克來說，中國關押維吾爾族、哈薩克族和其他少數民族的做法一直是個棘手的問題，因為中國是該國主要的貿易夥伴，受哈薩克當局掌控的媒體也通常避免報導此事，但隨著國際媒體陸續披露消息，迫使當局採取行動的壓力也逐漸成形。

哈薩克外交部新聞辦公室通過郵件回覆證實，該國媒體去年12月曾報導過中國同意讓大約2000多名哈薩克族人離開中國，但沒有提到誰可以離開以及背後原因。郵件指出，這些人抵達哈薩克後，可以申請哈薩克國籍或永久居住權。《美聯社》就此詢問中國外交部，但並未獲得回應。

中國政府在新疆開設大規模的「再教育營」，迫使被拘押者放棄自己的文化和信仰，並接受政治灌輸，這對在中國出生、生活在哈薩克的群體來說，同胞被逮捕拘留的消息無疑讓他們感到震驚。他們當中有數百人與新疆的親戚失去了聯繫，許多人開始寫信並參與記者會，希望更大的輿論壓力有助於將親人帶回家。

哈薩克人權組織「阿塔珠爾特志願青年」（Atajurt）創始人比拉什（Serikzhan Bilash）說，他感受到哈薩克當局的立場發生了微妙的轉變，過去他曾被警告停止相關活動，但上個月卻被容許上電視闡述被拘留同胞的困境。他認為，「中國官員對於中亞、對於哈薩克斯坦來說是危險的...現在他們開始接受我的這一觀點」。

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