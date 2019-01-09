恐怖！中國黑心醫美診所高達10萬家 合法掛牌還爆隆鼻死亡糾紛

2019-01-09 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國醫美市場混亂，最近爆發一名19歲女孩隆鼻卻致死的醫療糾紛，再引發對中國醫美市場混亂到令人「觸目驚心」的討論，據一份新出爐的調查報告，指中國醫美黑市商家數量超過10萬家，是正規商家的10倍以上。

《華夏時報》報導，本月3日，一名19歲的貴州女大生因隆鼻手術意外死亡，而涉及手術的醫院是在掛牌中國新三板掛牌的貴州利美康外科醫院（下稱貴州利美康），這家公司更被稱蕩為新三板「隆胸第一股」，證實此事之後，貴州利美康在本月7日已被緊急停牌。

貴州利美康總部設在北京，在中國多個城市設有分支門診及控股子公司，擁有13間號稱國際標準的超淨層流手術室及標準手術室若干間，診療床位230餘張，醫療事業版圖龐大，從財報來看，年年業績增長迅速，2016年、2017年的營業收入分別為1.9億元人民幣（下同，約8.55億台幣）、2.96億元（約13.5億台幣），淨利潤分別為2370萬元、2465萬元，毛利率也分別增長至54%、55%。

但光鮮亮麗的門面背後，「隆胸第一股」因違規廣告、宣傳虛假…等處罰也不少，新三板上市的三甲醫院尚且存在諸多問題，造成醫療事故，近年來快速發展的醫療美容行業及起背後的黑市更是讓人觸目驚心，滿街的美甲店就可以打玻尿酸、水光針、做雙眼皮，甚至隆鼻、削下巴…，全部都是違規營業。

根據電商發布的《2017中國醫美行業黑皮書》顯示，正規醫美診所9500家，黑診所60000家，合規醫美執業者1.7萬人，而非法執業者有15萬人，是合規執業者數量的9倍；另據新氧醫療美容整容平台發布的白皮書顯示，中國醫美黑市商家數量超過10萬家，是正規商家的10倍以上。

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