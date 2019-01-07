風災來卻沒警報... 菲律賓風災釀126人死亡、26人失蹤

2019-01-07 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓上個月受熱帶氣旋「烏斯曼」侵襲，當局於昨（6）日公布死亡人數，總計有126人不幸罹難，大多是死於豪雨造成的土石流。此外，目前依然有26人失蹤，不排除死亡人數再度增加。

據《法新社》報導，烏斯曼於去年12月29日侵襲菲律賓中部與東部，造成大規模洪水與土石流，首都馬尼拉的山區比科爾區（比科爾區）有超過100人死亡。菲律賓全國有15.2萬人被迫前往避難，共有75人受傷。

據當地民防局表示，雖然比科爾區經常遭受颱風侵襲，但政府的警報系統未對熱帶氣旋發出警訊，讓許多人未提前做好防災準備，此外由於適逢耶誕假期，許多居民不願逃離家園避難。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）發言人波沙達斯（Edgar Posadas）對《法新社》表示，烏斯曼在短短2天內就為比科爾區帶來超過1個月的降雨，而目前雖然仍持續進行救災行動，但當地地基相當不穩，進展依然緩慢。此外，波沙達斯也表示，目前仍有26人下落不明，不排出死亡人數繼續向上攀升。

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