中國股市世界最慘 中共央行發言人稱「越跌越安全」挨轟

2019-01-03 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海證券交易所綜合股價指數在2018年初開盤至年底，跌幅高達25％，中國股市市值下滑高達2.4兆美元（約新台幣73.7兆元），成為全球表現最糟的股票市場，但中國卻對外表示「股市越跌越安全」，遭網友諷刺「可以歸零了」。

綜合外媒報導，中國人民銀行辦公廳主任周學東12月29日受訪時指出，中國A股從2018年初的3500點下殺到2500點，表面上看似慘澹，但往別的方面想，市場「更加安全」，而且許多上市公司並未因此關門大吉，代表此現象是股市健康回檔，參與投資的人也就愈發成熟。

周學東在發言前一天，剛卸下兼任的央行銀行金融穩定局長職務，他還在談話中提到，「低估值意味著我們更加安全，當股市更加安全，那麼整個銀行業就更加安全」，但相關的官媒報導在上稿10分鐘內，受到排山倒海的網路輿論抨擊，新聞立刻被刪除。

許多中國網友對於央行立場感到傻眼，質疑目前的股市情況若屬正常現象，為何官方還要拯救股市？更有中國投資人對此相當絕望，意有所指地認為，中國共產黨官員「沒有最無恥，只有更無恥」，也有網友指出「越跌得低，下跌空間就越小啦」、「理論很正確，但沒有意義」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/