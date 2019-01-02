還有習大要拜？ 中共將十誡改九誡 刪「 不拜上帝以外的神」

2019-01-02 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國頻頻對梵蒂岡示好，雙方更在2018年9月22日簽署1份針對「主教任命問題」的臨時協議；但檯面下中國當局仍持續加緊打壓國內的宗教自由，並試圖將基督教改成有「社會主義核心價值觀」的「基督教中國化」，日前更傳出有中國官員強將基督教重要的戒律「十誡」改為「九誡」，強勢刪除一條為「 不可拜耶和華以外的神」的誡命。

根據網媒《寒冬》引述一位所屬中國官方扶持的「三自愛國教會」信徒表示，河南省洛寧縣有間「三自教堂」，在2018年11月1日遭到中央宗教督查巡視組、洛陽市統戰部、洛寧縣統戰部等30多名官員視察，其中有名官員在講台上發現基督教的「摩西十誡」後，指著其中一條表示「這條必須取消」，隨後便命人將這條戒律當場抹掉。

而這條就是「摩西十誡」中，指示信徒「 不可拜耶和華以外的神」的戒律；當時在場的教堂負責人和信徒極力反對他們將神所賜予的核心律法的其中一條戒律刪除，有名信徒抗議說「這不合適，這是篡改神的話！是抵擋主啊！」；但有名巡視的官員喝斥「這一條習近平反對，誰敢不配合，誰要是不同意就是跟國家對抗！」，並警告信徒「這是國家政策，要認清形勢，別跟國家對著幹！」

《寒冬》指出，隨著中國當局推行「基督教中國化」，在中國基督徒遭受的打擊與監控也越演越烈，不僅禁賣《聖經》，改售由中共修訂的《新版聖經》，還要求中國所有的基督教教堂都必須將「社會主義核心價值觀」加入教理宣揚；而中共對宗教的立場也越來清楚，即各宗教必須從屬中共的信條，「信教的中國公民必須先敬拜中共，之後才能敬拜他們的神」

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