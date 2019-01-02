中國新疆推「株連九族制」穆斯林出境親屬淪人質

2019-01-02 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆對穆斯林出境設下15天的嚴苛限制，若民眾超過期限回國，或於海外散布批評政府言論，其境內擔保人將被關入再教育營承受非人道對待，這項作法被新疆民眾稱作「株連九族制」。

根據美國《自由亞洲電台》報導，新疆當局針對境內少數民族穆斯林出境設下的限制五花八門，欲出境探親者要先申請一本護照，再經過村委會、鎮政府、派出所、公安局及所在工作單位層層審核，最終還要證明海外有親屬才有機會獲准出境，整個過程少則需時數月，多則長達半年以上。

除此之外，當地警方在高層授意下暗中建立「聯保」制度，除規定出國探親最多15天外，更要求至少一位公務員及家屬作為擔保人，阻止穆斯林出境後發表對中國不利言論。民眾一旦逾期未返國，或是發表爭議言論，擔保人將被送入再教育營作為懲處。

新疆當地民眾私下將官方這套做法稱作「株連九族制」，很多人擔心受到牽連而不願為他人作保，也因此，有許多少數民族穆斯林因無擔保人而無法出國。此外，就算有民眾尋正途成功申請出境移居他國，當局也禁止這些人將在中國的資產變現，就連退休金都必須放棄，才得以「裸身」離開中國。

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