習近平喊話台灣人：要做堂堂正正的中國人

2019-01-02 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕適逢《告台灣同胞書》發表40周年，中國國家主席習近平出席紀念儀式並發表談話。習表示，兩岸無法統一是歷史留給中華民族的創傷，呼籲台灣民眾要做「堂堂正正的中國人」。

習近平說，兩岸無法統一，是歷史遺留給中華民族的創傷，呼籲台灣民眾要做「堂堂正正的中國人」，台灣前途在於國家統一，福祉繫於民族復興，中國夢是兩岸共同的夢想。

習近平細數近年來兩岸交流成果，強調台灣人對中國的改革開放做出重要貢獻，亦分享發展機遇，70年來，中方推動同屬一個中國，謀求國家統一的「九二共識」，實現兩岸領導人歷史性會晤，政治互動達到新高度，同時提出一國兩制、和平統一的基本方針。

習近平談到，中國堅定維護國家主權和領土完整，挫敗兩個中國、一中一台、台灣獨立等圖謀，取得反台獨的重大勝利。他強調，「台灣是中國的一部分，兩岸同屬一中的歷史和法理事實，是任何人、任何勢力都無法改變；兩岸同胞都是中國人、血濃於水，是任何人、任何勢力都無法改變；台海走向和平穩定、和平發展的時代潮流，是任何人、任何勢力都無法阻擋的；國家強大、民族復興，兩岸統一的歷史大事，任何人、任何勢力都無法阻擋。」

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