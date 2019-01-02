比潑墨更猛！哈薩克人擺習近平肖像 霸氣狂轟3槍

2019-01-02 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局在新疆濫抓維吾爾族、哈薩克族民眾，不少當地人對於中國領導人習近平心生不滿，有逃出中國、進入哈薩克國境的民眾為求洩恨，在空曠的地上擺放習近平肖像，對著它狂轟3槍，網友對此指出「比潑墨還猛」、「超霸氣」。

一名哈薩克族民眾12月28日在臉書上貼出開槍影片，從中可見到他的友人穿著深藍色長袖上衣與灰色長褲，在空曠的哈薩克國境空地，拿著獵槍朝著地上的習近平肖像連轟3槍，3發子彈全部命中習肖像的右臉頰部位，開完槍後，肖像也被風吹走。

貼出影片的哈薩克族民眾，在臉書張貼了許多哈薩克族人資訊，同時關注中國官方對於同胞的迫害行為，他們透過臉書傳遞訊息，向逃出中國的同胞告知在中國境內的親友下落如何；在開槍影片當中，PO文民眾將習近平形容成「中國恐怖份子（Chinese Terrorist）」。

網友們看見中國領導人習近平成為哈薩克族民眾的槍靶子，均感到比先前發生的上海潑墨事件更為勁爆，紛紛留言指出「大快人心」、「敬你是條漢子」、「下次使用AK47」、「他就像條狗」、「希特勒還比習近平要好點呢」、「老百姓只知道追求事實！不會活在中國共匪的謊言之下」。

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