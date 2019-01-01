圖輯》世界各地迎接2019 煙火接力璀璨奪目

2019-01-01 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕世界各地跨年，全球邁向2019年，澳洲雪梨以破紀錄的煙火數量及璀璨奪目的聲光特效，雪梨天際的12分鐘煙火秀，讓聚集在雪梨港邊與公園的150萬群眾看得驚呼連連，在台灣時間2018年12月31日晚間21時為全球揭開跨年序幕。

日本、南韓、北韓也接續在台灣時間31日23時跨入2019年。台灣時間0時，台北、上海、北京、馬來西亞、新加坡同步進入2019年。在香港，維多利亞港的5艘大型駁船施放10分鐘煙火秀，吸引港邊30萬人觀賞。

台灣時間4時，阿拉伯聯合大公國杜拜的全球第一高樓「哈里發塔」，壯觀的跨年燈光秀及煙火秀吸引全球目光。

台灣時間上午7時，在巴黎，儘管反政府的「黃背心」抗爭活動計畫在知名的香榭麗舍大道進行，但主題為「博愛」的煙火與聲光秀仍將照常演出。台灣時間上午8時，倫敦的「倫敦之眼」上空有璀璨的煙火秀。在英國即將脫離歐盟之際，愛丁堡則以「支持歐洲」主題，進行傳統的除夕慶典活動。柏林愛好音樂人士在布蘭登堡門舉行的音樂會中歡慶新年。

美國紐約則已有數萬人聚集在時報廣場，準備進行跨年倒數計時。今年活動主題是新聞自由，紐約市長白思豪將和記者代表共同按下水晶球降落按鈕。目前的水晶球自2008年啟用，為許多LED燈組成，重達5386公斤，直徑達3.7公尺。

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