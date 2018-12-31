自敘利亞全面撤軍 共和黨參議員敦促川普三思

2018-12-31 04:36

〔中央社〕資深共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，他今天在白宮與美國總統川普共進午餐期間，將試圖說服川普重新考量下令自敘利亞全面撤軍一事，讓部分美軍留駐。

葛蘭姆警告指出，全面撤軍勢必會損及美國安全，讓好戰團體伊斯蘭國（IS）再度坐大、且背叛獲美國支持的致力掃蕩IS殘餘勢力的庫德族戰士，同時也會增強伊朗威脅以色列的能力。

這位南卡羅來納州選出的聯邦參議員表示，他將會要求川普「與他的將軍們一起坐下來，重新考量該如何做，放慢步調。確保我們把事情做對，確保ISIS（伊斯蘭國的別稱）絕對無法捲土重來，千萬別把敘利亞拱手交給伊朗人。」

葛蘭姆接受有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目專訪時表示，「我要在敵人的後院打這場戰爭，不是在我們的後院。」

葛蘭姆稱讚川普上週探視派駐伊拉克美軍時，宣布美軍將會繼續留駐伊拉克。但他表示，ISIS在敘利亞東北部依然構成潛在威脅，「那就是部分美軍必須留駐的理由」。

葛蘭姆是參院軍事委員會成員，是對國安政策具影響力國會議員，雖然反對川普的若干外交決策，但他是川普的盟友。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/