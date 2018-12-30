真的要吃土了？ 研究：「吃土」比減肥藥還有效！

2018-12-30 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕「吃土」比減肥藥還有用！很多人想要維持良好體態，都會選擇吃減肥藥等方法，不過根據澳洲最新研究，「吃土」能夠吸引脂肪，還能阻止脂肪被身體吸收，效果勝過減肥藥。

綜合外媒報導，澳洲南澳大學（University of South Australia）表示，原本研究是要找到可以改善吸收抗精神病藥物的方法，沒想到過程中卻意外發現「土」能夠吸引脂肪，並阻止脂肪被身體吸收，確保脂肪簡單地通過消化系統，此方法可能可用來治療肥胖。

主導研究的博士候選人丹寧（Tahnee Dening）直呼，「這真是太神奇了！」，她將研究分為兩組，讓1組老鼠吃下減肥藥「奧利司他」（Orlistat），另1組吃下名為「蒙脫石」（Montmorillonite）的土壤，結果發現吃土的老鼠減重最多。

不過，研究人員仍需要時間證實吃土是安全且健康的，並尋找是否有相關的副作用，若臨床實驗成功，相信未來能應用在食品或營養品上。

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