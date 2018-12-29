隨地便溺、刻字 日節目探討景點被破壞 中客最沒公德心

2018-12-29 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本近年來躍升為全球觀光大國，周邊的台灣、中國、南韓等國遊客更是絡繹不絕，但龐大的人潮雖帶來巨大商機，亦夾雜著許多負面影響。日本綜藝節目就此議題進行討論，指出包括外國遊客破壞當地環境、隨地便溺或因習慣不同帶給居民困擾等，其中又以中國遊客案例最多。

日本知名導演北野武於朝日電視台所主持的長壽節目「北野武的TV擒抱」，在12月23日播出的內容中，探討外國遊客到訪日本所衍生出的一連串問題。當中提到，2018年的訪日外國人已突破3000萬，中國人約有778萬，佔全體近30%。但大量的人潮造成區域生活環境惡化，像是京都嵐山的竹林小徑，多達100顆以上的竹子被刻上英文、中文與韓文，節目還特寫了用簡體中文刻上的「李偉立到此一遊 2018-3-29」。青森的十和田八幡平國家公園，也可以看到樹冰上用簡體字噴上的「生日快樂」等字。

日本富士山是外國登山客熱門景點，更是有不少奇異行徑，像是有人在登山前喝酒，或是裸上身、帶狗、穿襯衫皮鞋爬山，還有中國遊客非法撿拾熔岩。即便來到被列為世界文化遺產的「忍野八海」，也見識到不少不文明的一面，例如有中國遊客直接用池子裡的水洗東西，以及把池子當許願池一樣丟硬幣許願，甚至還有家長讓孩子就地便溺。此外，還有不少遊客脫離觀光景點，直闖一般民眾社區，即便當地居民已用中英韓文立牌和柵欄提醒外國遊客不應闖入，依然遭人無視。

不只中國，香港遊客也被點名在市場中直接把玩海產，害得商品價值降低。因《灌籃高手》聞名的鐮倉高校平交道，也有許多中國和台灣人特地朝聖，但大多人為了拍照留念，直接大喇喇擋在馬路中間，影響車輛通行。

節目還提及日前中國人大鬧瑞典，慘遭瑞典電視台拍攝惡搞影片嘲諷，進而演變成外交糾紛的事件。但不得不提到的現實是，縱使中國觀光客帶來不少負面影響，其在日本的消費金額一年可達1兆7000億日圓，因此究竟要嚴格限制外國遊客不良行為，還是以經濟發展目的為優先考量，儼然成為日本政府的一大考驗。

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