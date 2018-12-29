真是天才！他明年除了高中畢業 同時還拿到哈佛學位

2018-12-29 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕真的是天才！美國堪薩斯州16歲少年莫瑞爾（Braxton Moral），目前就讀於尤利西斯高中（Ulysses High School），但他同時也在念哈佛大學課程，明年5月19日和30日將先後拿到高中與大學文憑。

據《CBS》報導，莫瑞爾的父母在他小學3年級時，被告知這個小孩非常有天份，必須要為他做些什麼。經過幾次測試後，布拉克斯頓跳過了小學4年級。念國中時開始上高中課程，然後在當地大學上大學課程，接下來就是到哈佛大學修課。

為何莫瑞爾不直接跳級念大學，而要高中與大學課程一起唸？原來是他的父母希望孩子可以保有高中經驗並學習社交技巧，因此在研究過高中與哈佛大學的畢業規定後，規劃了4年學習計畫書，讓莫瑞爾同時在高中與大學就讀。

莫瑞爾一開始參加的是哈佛成人學校（Harvard Extension School），但在大二到大三的夏天，他又跑到哈佛麻州劍橋校區上課，預計明年他便可拿到文學士文憑，主修政府學輔修英文。

除了到大學念書之外，莫瑞爾在高中也發展了各式各樣的興趣，他參加了辯論、研讀法醫學、在網球社打球，同時也不忘出席高中舞會。

不過，天才也並非沒有缺點，哈佛大學的一位教授就抱怨莫瑞爾寫的字太醜了，他的父親坦言莫瑞爾的字跡看起來就像是8歲小孩寫的。

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