旅行團逃脫案17人被留置 越南要求人道處理

2018-12-29 00:22

〔中央社〕越南旅行團多達148名旅客日前脫逃，移民署及警政署全力查緝，已經查獲與留置17人。越南官方今天要求台灣相關部門應基於人道精神，確保被留置旅客的安全與名譽，依法妥善處理此案。

4個大型越南旅行團分別於21日及23日入境高雄，4團共153人有152人脫逃，清查後僅1人未失聯，3人自行出境，餘148人失聯，隨後移民署陸續查緝，目前到案人數為17人，仍有131名越南觀光客尚未到案。

越南外交部今天發布聲明指出，根據駐台北越南經濟文化辦事處更新的訊息，截至28日下午台灣相關部門已經查獲與留置17名逃脫越南旅客，並依照當地法律規定展開調查。

聲明指出，駐台北越南經濟文化辦事處今天已與台灣相關部門溝通，要求台灣方面在展開調查過程中，應在人道精神上確保被留置旅客的安全與名譽，依法妥善處理此案。

駐台北越南經濟文化辦事處要求台灣方面及時通知有關被留置旅客的情況及此案後續發展，以利配合處理，並讓辦事處能探視被留置的越南旅客。

聲明說，越南外交直屬相關單位與駐台北越南經濟文化辦事處將繼續與越南境內相關部門以及台灣方面密切配合處理此案。

越南外交部指出，台灣方面證實暫時停止發放電子簽證給來自越南的觀宏專案旅客，其他對象仍可正常申請台灣簽證；若發現從台灣各機場入境的旅行團具有可疑跡象，台灣方面將採取嚴格檢查措施。（編輯：林憬屏）

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