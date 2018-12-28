「鴉片戰爭、甲午戰爭」 中國總理導師用這2例喻現況

2018-12-28 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國本月進行改革開放40週年大會，總理李克強的老師、經濟學家厲以寧被發現神情凝重，他更在近期內的公開談話中，以19世紀的鴉片戰爭、甲午戰爭形容中國現在的處境，認為中國必須進行結構性改革。

綜合外媒報導，厲以寧在中國改革開放40週年大會上被官方公開表揚，但他在過程中面無表情，也不對攝影機鏡頭致意，反而是低頭翻閱報告，他在23日以北京大學管理學院名譽院長之名，出席光華新年論壇時公開指出，中國「如果沒有結構性改革，經濟實力再怎麼也上不去」。

厲以寧在會中表示，清朝1840年與英國進行鴉片戰爭，對方GDP總量遠不如中國，但GDP也沒能讓中國打贏戰役，當時英國特產槍砲與軍艦，中國則是盛產瓷器、茶葉，經濟實力大幅落後對手，歐洲在那個時候了解「一定要充實GDP的內涵」，但當時的清朝政權並不這麼想。

厲以寧更提到1894年的甲午戰爭，指出清朝當時的北洋艦隊配備與日本比起來並不遜色，該場戰役也並非輸在海戰，是陸軍看到日本人便一路從鴨綠江退到遼寧，把大面積土地拱手相讓；有評論指出，厲以寧一席話想說的是，若制度來不及改變，使用國外的硬體設備也是枉然。

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