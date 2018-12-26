俄烏險開戰！30天到期 烏克蘭總統宣布解除戒嚴

2018-12-26 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯上月25日在克赤海峽爆發衝突後，隔日宣布戒嚴，30天效期於今（26）日到期，烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）正式宣布，解除烏克蘭邊界地區的戒嚴令。

綜合外媒報導，波洛申科本月初表示，除非俄國展開大規模攻擊，否則他不打算延長戒嚴令。根據這項軍事法令，烏俄邊界、亞速海、黑海沿岸10個地區戒嚴，禁止俄國16至60歲男子入境，並提高核電廠、黑海港口等重要地點的安全警戒。

波洛申科今天在首都基輔舉行並電視直播的國家安全與國防事務委員會上宣布，「今天、現在、下午2點（台灣時間晚間8點），戒嚴結束」。他還表示，「我們將保護民主，我們正確保總統大選將於2019年3月31日舉行，我要強調這一點」。

上月25日，兩艘烏軍砲艇和一艘拖船自敖德薩港航向亞速海馬立波港途中，在俄國佔領的克里米亞半島克赤海峽遭俄國海防隊衝撞、開火攔截，23人（俄國稱24人）遭俄方扣押。

莫斯科表示，這些船隻在沒有事先通知的情況下試圖越過海峽進入俄國海域，無視停止命令。基輔則說，烏克蘭的船隻越過海峽不需要經俄國允許。

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