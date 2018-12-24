被中國拘留約200公民 加拿大加碼驅離逾2000中國人

2018-12-24 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國最近逮捕3名加拿大公民後，加國媒體爆料，其實有200多位公民遭中方拘留；加國政府先前已下令遣返境內160名非法獲得永久居留權的中國移民，近期內更透露還有逾2000人將依序被驅逐出境。

加拿大《多倫多星報》20日踢爆，加拿大官員已獲悉目前約有200名加拿大人被拘留在中國，但大多是因為社會案件、簽證問題被捕，少數人有關政治，而中國政府則是在本月稍早，相繼抓捕前外交官康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor），以及第3名被逮原因不詳的公民邁卡艾佛（Sarah McIver）。

根據《新唐人》、《希望之聲》報導，加拿大邊境服務局（CBSA）統計，目前在非法滯留在加拿大境內、等待被掃地出門的外籍人士共有1.5萬餘人，以中國籍為最大宗，有2066人，繼先前勒令遣返出境的160名非法中國籍移民外，所有中國不法份子都將被下令驅逐出加拿大國境。

3公民遭中逮捕 加國總理解釋原因

中方表明2名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）是因「危害國家安全」落網；加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）談及在近日被捕的第3位公民邁卡艾佛（Sarah McIver）時，將此事與前面2起拘留案件分開，表示莎拉是因為「工作簽證」問題而遭拘留。

加拿大因應美國的要求下逮捕了孟晚舟後，邁卡艾佛被捕的時間點已引起各界關切，擔憂中國當局正進一步打壓境內的加拿大旅客。杜魯道也表示，將此事擴大或是「政治化」是沒有好處的，因為這將會阻止他的最終目標──「確保加拿大人被釋放並安全返回家園」。

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