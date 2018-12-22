日本爆第5起豬瘟案例 愛知縣野豬遭感染

2018-12-22 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕繼中國爆發非洲豬瘟後，日本今年也出現豬瘟案例。今日日本政府宣布，在愛知縣境內發現第5起豬瘟案例，且病毒種類與先前相同，共計80隻野豬被感染。日方表示，這次的案例是野豬，範圍廣大，讓預防工作變的困難重重，為避免疫情擴大，將禁止獵捕野豬。

綜合外媒報導，日本已26年未出現豬瘟案例，但今年日本歧阜縣爆出4例豬瘟感染案例。今日下午官方宣布，愛知縣犬山市境內捕獲的野豬，對豬瘟呈現陽性反應，鄰近歧阜縣卡尼市也有野豬被感染，截至目前共有80隻，與先前案例屬於同種病毒類型。

所幸附近的養豬場沒有異狀，不過官方擔心，野豬活動範圍廣，難以進行預防性作業，有可能爆出更多案例；為減少豬瘟疫情，將決定禁止愛知縣、名古屋等鄰近地區民眾捕獵野豬。官方也提到，25日會要求愛知縣所有養殖場徹底消毒，當日同時召開防治畜牧相關人員的防疫會議，在明年1月底前到愛知縣的各大養殖場進行檢查。

為保護台灣養豬產業，農委會已於11月16日公告暫停日本之活豬、豬肉及相關產品輸入我國。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/