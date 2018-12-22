除享快速通關！德政府文件 台灣國籍也早改為「taiwanisch」

2018-12-22 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕德國法蘭克福國際機場僅提供10國護照能在該機場內享有快速通關服務，台灣即是其中之一，時代力量高雄黨部副執行長林子盟日前分享自己「快速通關」的經驗，稱僅用25秒時間就輕鬆前往登機閘口。近日有網友發現，德國聯邦政府的最新版文件，將台灣從2014年的chinesisch（Taipeh）改成taiwanisch。

有網友在PTT發文表示，德國聯邦政府在今年3月公布的最新版文件中，對台灣的國籍身分認定從2014年的chinesisch（Taipeh），改成taiwanisch，而這件事關涉護照和居留權的問題。

對此也有網友表示，2015年即已更改，「2011年時臺灣的國籍和國家欄位由465改成479（和中國相同），2014年才改為國籍465，國家欄位空白，而此時465代表的是chinesisch（Taipeh）。但2015年時，國籍代碼465改為代表：taiwanisch！」

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