可怕！監控攝影機傳出「陌生人聲」：我在你寶寶的房內

2018-12-22 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕越來越多人在家中裝設監控攝影機，以確保住家安全，但是您確定這些設備真的「安全」嗎？美國亞里桑納州一名男子，有天聽到家中的監控攝影機「傳出人聲」，才發現這套設備已被駭客入侵。

綜合外媒報導，格雷葛（Andy Gregg）有天突然聽到智慧居家品牌Nest的監視器「傳出人聲」，該聲音自稱是來自加拿大的「白帽駭客」（white hat），他表示自己並無惡意，只是要提醒格雷葛的資安出現漏洞。

報導引述，該名駭客指出，他已「訪問」格雷葛的攝影機，雖然無法透過相機看到任何影像，也不清楚格雷葛住哪，但若有心要找到類似的信息並不難，且直接說出幾組格雷葛在網站所使用的密碼，讓格雷葛感到十分不安。

報導表示，這並非單獨個案，里格尼（Ellen Rigney）在休士頓住家內被陌生男子威脅，該男子透過監控攝影機揚言，「我要綁架你的寶寶。我在你的寶寶房內」，讓她與丈夫大驚失色，幸好4個月大的孩子仍安然地睡在床上；當2歲的女兒向娜德（Gabby Nader）表示，有個男子會透過監控攝影機和自己說話後，娜德立即拆除女兒房內的Nest相機。

報導提及，駭客不僅能透過監控攝影機「出聲」，甚至能入侵系統竊取或洩露個人資訊，事實上，不少專家過去即警告，類似的智慧家居品牌都有安全上的疑慮。這些真實案例不僅造成當事者的惶恐，也引發大眾對於監控設備安全性的擔憂。

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