研究調查：聞男友體味能減壓 「這1味」甚至能防癌！

2018-12-22 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕有些情侶喜歡嗅聞對方身上的味道，但你知道情侶的「體味」能讓彼此減壓放鬆嗎？除此之外，「臭屁」也有讓身心健康的功效，甚至能防癌！

綜合媒體報導，《性格與社會心理學期刊》（Journal of Personality and Social Psychology）近期刊出加拿大卑詩大學（University of British Columbia）的研究成果，該研究找來96對異性情侶，發給48名男性每人一件乾淨T恤並穿著24小時，且不得使用止汗劑或香水。接著請女伴分別嗅聞無人穿過、有伴侶氣味及陌生男子穿過的衣服，再為這48名女性做壓力測試。

研究結果顯示，當女性聞到有另一半體味的衣服時，即使身處壓力環境，所承受的壓力也較小；相反的，當她們聞到陌生人的氣味時，會下意識地激起戰鬥本能並保持警戒。因此實驗證明另一半的氣味有助於身心放鬆，難怪許多情侶都喜歡穿著對方的襯衫。

除了體味，英國艾希特大學（University of Exeter）曾發布研究表示，人們每天平均放屁14次。當細菌在分解食物時，會產生硫化氫，並讓屁味變臭，但其實硫化氫能活化細胞粒線體、防癌、降低心臟病及中風等風險，所以之後在另一半面前可以光明正大地放屁啦！

根據澳洲麥覺理大學（Macquarie University）曾做過的一項研究指出，某種程度上，男性的汗味能讓女性得知他們的健康狀況，或許也會成為女性擇偶的判准。該研究團隊在實驗結果中發現，女性認為最好聞的汗味，多來自於攝取較多蔬果的男性，甚至認為他們的汗味中有淡淡花香；但若是平時愛吃肉類、雞蛋等蛋白質的男性，他們的汗味則讓女性感到最難聞。

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