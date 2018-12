研究調查：聞男友體味能減壓 「這1味」甚至能防癌！

2018-12-22 14:15

〔即時新聞/綜合報導〕有些情侶喜歡嗅聞對方身上的味道,但你知道情侶的「體味」能讓彼此減壓放鬆嗎?除此之外,「臭屁」也有讓身心健康的功效,甚至能防癌!

綜合媒體報導,《性格與社會心理學期刊》(Journal of Personality and Social Psychology)近期刊出加拿大卑詩大學(University of British Columbia)的研究成果,該研究找來96對異性情侶,發給48名男性每人一件乾淨T恤並穿著24小時,且不得使用止汗劑或香水。接著請女伴分別嗅聞無人穿過、有伴侶氣味及陌生男子穿過的衣服,再為這48名女性做壓力測試。

研究結果顯示,當女性聞到有另一半體味的衣服時,即使身處壓力環境,所承受的壓力也較小;相反的,當她們聞到陌生人的氣味時,會下意識地激起戰鬥本能並保持警戒。因此實驗證明另一半的氣味有助於身心放鬆,難怪許多情侶都喜歡穿著對方的襯衫。

除了體味,英國艾希特大學(University of Exeter)曾發布研究表示,人們每天平均放屁14次。當細菌在分解食物時,會產生硫化氫,並讓屁味變臭,但其實硫化氫能活化細胞粒線體、防癌、降低心臟病及中風等風險,所以之後在另一半面前可以光明正大地放屁啦!

根據澳洲麥覺理大學(Macquarie University)曾做過的一項研究指出,某種程度上,男性的汗味能讓女性得知他們的健康狀況,或許也會成為女性擇偶的判准。該研究團隊在實驗結果中發現,女性認為最好聞的汗味,多來自於攝取較多蔬果的男性,甚至認為他們的汗味中有淡淡花香;但若是平時愛吃肉類、雞蛋等蛋白質的男性,他們的汗味則讓女性感到最難聞。

