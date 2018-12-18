中共今慶改革40週年 法媒唱衰習近平：一夜回到40年前

2018-12-18 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕中共要慶祝其改革開放40週年，今天上午在中南海將有一場重要的慶祝活動，中共黨政軍領導人全部列席並將發表講話，中國所有媒體屆時將會聯播，不過，法媒卻選擇在今天發表評論，直接點名唱衰中國國家主席習近平，近一年來是權力登頂，但「強人光環也開始黯淡」，今年在習近平主政下「一夜回到40年前」。

《法廣》在今早發表評論指出，今年對中共而言，格外具有歷史意義，即使中國官媒歌頌「壯闊山河，一路改革」，「但是，誰也沒料到中國改革開放四十周年之際，會陷入一個前景難測危機四伏的時期，習近平19大以來權力達致頂點的強人光環也開始黯淡」。

文章指出，習近平在中共19大廢除國家主席任期制，整個中國從「黨天下」朝「習天下」演變，等於廢除了過去從鄧小平以來的建制，與毛澤東併稱「帝王」，而這也使得中國「一夜回到40年前」。

文章指出，習近平不僅毀掉中國民間憲政希望，也毀掉鄧小平建制的有效替換制度，對中國改革派大力抓捕與毀滅，如劉曉波死在囚禁中、大批維權律師被抓、百萬計新疆維族被送改造等。2018年「強人統治把有可能良性的，理性的，柔性的改良的橋樑也給拆掉了」。

2018年，習近平更敗壞中美關係，直接催發經濟寒冬效應；即使中國「屈辱」的接受美方90天「和談」，但「已不僅僅是稅率提升的問題，它意味着習近平領導的中國的前景危險四伏。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/